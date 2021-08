Alla “Summer Premier League” stasera è serata di Finali

La “Summer Premnier League” è giunta all’ultimo grande atto. Questa sera presso il complesso sportivo del Meeting Place in via Pradaccio a Massa si giocano infatti le Finalissime per alzare al cielo, con tanto di palco allestito, la Premier League delle annate 2008, 2007 e 2006.

Dopo lo spettacolo di gol ed emozioni delll semifinali sono usciti i nomi delle sei finaliste che si daranno battaglia questa sera a partire delle ore 20. Sei squadre in campo per tre titoli in palio. Per quanto riguarda la categoria 2008 di fronte Aston Villa e West Bromwich. I “Villans” hanno superato nettamente in semifinale il Sunderland per 4-0 (reti di Bonci, Bertolini, Pellegrini e Bertoneri). Nell’altra semifinale il WBA si è imposto per 2-1 sul Bournemouth (reti: Sartori, Menini, Borghini). Nella categoria 2007 vittoria del Southampton per 2-1 sul Manchester United ( reti: Guidi 2, Alibeaj) e del Chelsea che ha battuto nettamente il Cardiff per 8-2 (reti: Brio 5, Amato 2, Bocchini 2, Toracca). Infine nella categoria dei 2006 il Leeds si è imposto sul Nottingham Forest per 5-3 (reti: Dell’Amico 2, Di Martino, Boccardo, Bellè, Tognoni, Barducci.). L’ultima finalista è il Charlton che ai rigori ha superato per 5-4 il Bolton.

Il programma di questa sera.

Ore 20: Aston Villa-West Bromwich (2008)

Ore 21: Southampton-Chelsea (2007)

Ore 22: Leeds-Charlton (2006)

Al termine delle Finali le premiazioni.