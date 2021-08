Carrarese Giovani, un giovane calciatore passa allo Spezia

So0ddisfazione in casa Asd Carrarese Giovani. Nonostante da poco nel panorama calcistico giovanile per il club gialloazzurro iniziano le soddisfazioni. E’ notizia di pochi giorni fa che l’attaccante classe 2009 Simone Deiana è passato nelle fila dello Spezia. Simone dal 2019 è stato grande protagonista proprio con la maglia della Carrarese Giovani crescendo calcisticamente sino ad arrivare all’importante salto nella vicina Liguria.

OPEN DAY– Dopo il successo di venerdi scorso la società ha deciso di bissare l’Open Day. Il nuovo appuntamento è per venerdi prossimo 6 agosto presso il centro sportivo di Fossone a partire dalle ore 18 e riguarderà ancora le categorie dal 2011 al 2016.