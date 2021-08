Partita della Ripartenza, un grande successo

MASSA- Davanti ad una bella e divertita cornice di pubblico è ottimamente riuscita la “Partita della Ripartenza”, evento nato dall’idea di Romina Borracci e organizzato dalla sezione provinciale della Lilt (la Lega Italiana per la lotta ai tumori). Si sono affrontati sabato 31 luglio alle ore 18.30, presso lo stadio “Giampiero Vitali” di Massa, una squadra di operatori sanitari (medici e infermieri) e l’attivissima compagine dei Veterani Dello Sport di Massa Carrara, farcita di vecchie glorie del calcio cittadino e nazionale. Molti i calciatori illustri, in campo e fuori che hanno reso ancor più nobile e prestigiosa la manifestazione, primo tra tutti il neo campione d’europa Chicco Evani il quale con grande simpatia e umiltà ha avuto parole per tutti e si è reso disponibile a svariati selfie. Insieme a lui fuori dal campo il vicecampione del mondo Roberto Mussi, l’ex Serie A e tecnico della Carrarese Mauro Nardini, Farina e Gian Cesare Discepoli.

Moltissimi giocatori lussosi anche in campo, a partire dal terzo marcatore di sempre della Sampdoria con 110 gol Francesco Flachi, per arrivare ai difensori ex Serie A Andrea Coda e Daniele Ficagna, all’immancabile 10 della Massese Stefano Mariani, come sempre in forma smagliante, all’ex portiere dell’Empoli e ds della Carrarese Gianluca Berti, all’ex Serie A e procuratore Chelazzi e altri ancora. Sotto il caldo sole di fine luglio si sono alternati più di 50 giocatori, rendendo la partita relativamente intensa e accesa, grazie anche alla vibrante telecronaca in diretta del giornalista Umberto Meruzzi. Sei a uno per i Veterani è il risultato finale, dato puramente indicativo in quanto l’obiettivo delle due formazioni era divertire il pubblico presente che ha risposto positivamente con striscioni, cori e grande entusiasmo.

Queste le parole rilasciate alla nostra redazione dell’organizzatrice Romina Borracci: “Ringrazio tutti per aver partecipato così numerosi a questa iniziativa e per la sensibilità dimostrata. Ringrazio anche i numerosi calciatori che hanno aderito, come Flachi, Coda, Evani, Ficagna, Mussi, Mariani, Farina, Bellotto, Pinna, Gian Cesare Discepoli e tanti altri. Per la Fiorentina presente il responsabile settore giovanile Stefano Cappelletti, per Federico Bernardeschi, in preparazione, presente il padre. Infine ringrazio per il prezioso aiuto offerto Laboratorio Mosti marmi srl, Osteria Pertini, Vanni Sport, Ristorante la Rotonda, Aldovardi moto, F.lli Rivieri autonoleggio, Leonardo Gasperetti grafico, Dvs elettronica di Ricci Guglielmo, il comune di Massa per il patrocinio e Fonteviva”.

Di seguito le formazioni scese in campo nei due tempi:

Operatori Sanitari primo tempo: Diego Cioffi, Cherubini Luigi, Bianchi Pietro, Santucci Antonio, Marafini Iacopo, Antonelli Stefano, Di Benedetto Andrea, Fiorentini Roberto, Migliorini Paolo, Sepich Carlo Alberto, Bellucci Michele, Vignali Andrea, Biselli Giuliano, Lucchesi, Alex Cocchi.

Operatori Sanitali secondo tempo: Luca Bondielli, Michele Guarino, Matteo Borsetto, Davide Laghi, Stefano Banti, Paolo Signanini, Osvaldo Bennati, Evangelista Bernardo, Fabio Felici, Davide Antonelli, Vignali Andrea, Viaggi Gianni, Ricci Tiziano, Massimo Mazzanti, Roberto Cosimo, Matteo Guadagnucci.

Veterani e Vecchie Glorie primo tempo: Giampaolo Pinna, Marco Passaponti, Daniele Ficagna, Marco Carlesi, Andrea Coda, Simone Pelliccia, Michele De Michelis, Merai Cheikh Chadi, Francesco Flachi, Stefano Mariani, Daniele Bellotto, Giuseppe Pucci, Simone Cantarelli, Alberto Tornaboni, Andrea Ceragoli, Stefano Della Bona, Gianni Capovani, Agas Baldi, Francesco Iovinella.

Veterani e Vecchie Glorie secondo tempo: Pucci, Lazzini, Bonini, Ulivi, Ceragioli A. Carlesi, Andrei, Freschi, Mariani , Ricci M, Chelazzi.