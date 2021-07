Summer Champions League, le classifiche aggiornate

Grande successo di pubblico e tanti gol corredati da pizze, sgabei, musica ed interviste filmate. Tutto questo è la “Summer Champions League” che da tre settimane è in svolgimento presso il centro sportivo Paolo Deste della Covetta di Avenza. La pagina facebook ufficiale con le interviste filmate è “Summer Champions League”

Queste le classifiche aggiornate dopo le gare di ieri sera.

CATEGORIA 2012:

Girone A: Dinamo Kiev 13, Ajax 10, Schalke 04 6, Besiktas 0.

Girone B: Dukla Praga 13, Leeds 7, Malmöe 6, Amburgo 1.

Girone C: Atalanta 12, Atl. Bilbao 12, Zenit 3, Dinamo Dresda 3.

Girone D: Norrkoping 12, Fenerbahce 6, Steaua Bucarest 3, Borussia Moenchengladbach 3.

CATEGORIA 2011:

Girone A: Nizza 12, Glasgow Rangers 7, AEK Atene 4, Anderlecht 0.

Girone B: Rijeka 15, Monaco 7, Chelsea 4, Partizan Belgrado 3.

Girone C: Tottenham 10, Barcellona 7, Bologna 7, Borussia Dortmund 4.

Girone D: Monaco 1860 11, Ol.Marsiglia 10, Liverpool 5, CSKA 1.

CATEGORIA 2010:

Girone A: Sampdoria 12, Siviglia 6, Shakhtar D. 6, Valencia 0, Porto 0.

Girone B: Sporting Lisbona 6, PSG 6, Goteborg 6, Lione 3, PSV 0.

Girone C: Aston Villa 12, Inter 6, Club Brugge 3, Benfica 3, Werder Brema 0.

Girone D: Nottingham 9, Napoli 4, Atl. Madrid 3, Feyenoord 3, Parma 1.

CATEGORIA 2009:

Girone A: Real Madrid 9, Stella Rossa 6, Galatasaray 4, Torino 4, B.Leverkusen 0.

Girone B: Fiorentina 9, Man Utd 4, Olympiakos 4, Wolverhampton 3, Arsenal 2.

Girone C: Eintracht F. 7, Everton 6, Bayern 3, Man City 1, Saint Etienne 0.

Girone D: Juventus 12, Lazio 3, Milan 3, West Ham 3, Roma 0.