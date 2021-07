Serie C, Nicola Mosti passa al Modena

Importante colpo per il Modena, società arrivata quarta nel girone B di Serie C. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com gli emiliani, molto attivi nel marcato, nelle ultime ore si sarebbero assicurati le prestazioni del forte trequartista massese Nicola Mosti prelevato dal Monza, il quale arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato. Un altro importante tassello che andrà ad impreziosire una rosa già di grande qualità, destinata ad essere una delle grandi protagoniste della prossima stagione.