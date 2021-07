Partita della ripartenza, biglietti disponibili da lunedì

MASSA- Mancano meno di due settimana dalla “Partita della ripartenza”, match che sarà giocato allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa il 31 luglio alle ore 18.00 e che vedrà scendere in campo gli attivissimi Veterani dello Sport, farciti di Vecchie Glorie, opposti agli Operatori Sanitari.

L’evento è a sostegno dell’attività di prevenzione delle malattie tumorali della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT), e per il nobile fine ha attratto da subito molte ex glorie del calcio provinciale e non, come Daniele Bellotto, Gianluca Berti, Dante Bertoneri, Andrea Coda, Damiano Farina, Daniele Ficagna, Stefano Mariani, Roberto Mussi, Mauro Nardini, Gianluca Sordo.

Per gli interessati gli organizzatori fanno sapere che da lunedì 19 luglio saranno disponibili i biglietti al prezzo di soli 5 euro.