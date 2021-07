Il sito di moda Mr Porter sceglie Evani come il più stiloso dell’Europeo

La nazionale italiana torna in finale dei campionati europei con grande merito. Se il mondo si è stupito per l’organizzazione di gioco e la mentalità offensiva, non può esserlo per l’eleganza e lo stile che da sempre contraddistingue gli abitanti del bel paese. A conferma di ciò un articolo del sito di moda “Mr Porter” che ha deciso chi è l’uomo immagine della prestigiosa competizione. Come tradotto da rivistaundici.com il più affascinante è il massese Chicco Evani (foto mrporter.com): «Sembra un sarto milanese, o un orologiaio visto attraverso il filtro Pixar di TikTok. Dovrebbe essere in una piazza di Roma a bere Campari, non a fare cose volgari come dirigere un allenamentog o dare le ultime indicazioni a un giocatore che sta per entrare in campo dalla panchina. Come assistente allenatore, non ha assolutamente alcun diritto di possedere un paio di occhiali così eleganti. Lo staff tecnico dell’Inghilterra non sa nemmeno che fanno telai arrotondati: il signor Steve Holland, il vice di Southgate, sembra un insegnante di geografia in pensione. Si può dire che Evani eclissi il suo tecnico, un altro uomo molto elegante come Roberto Mancini […] Giorgio Armani ha equipaggiato la squadra italiana e lo staff tecnico con un abbigliamento formale piuttosto elegante, e dallo stile molto italiano. Il blazer blu polvere/grigio sta perfettamente addosso a Evani, che può essere considerato l’erede della grande tradizione degli allenatori italiani alla moda (si veda alla voce: Anni Ottanta). Lui, come tanti altri tecnici italiani del passato, ce l’ha nel sangue: indossa un abito dal taglio perfetto e ha anche l’attitudine giusta per farlo».

Fonte: rivistaundici.com