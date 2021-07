Checco Baldini confermato a Catania

CATANIA- Arrivato nel mese di marzo in sostituzione di Raffaele ha soddisfatto la società siciliana, con 5 vittorie su 7 gare. Così l’allenatore massese Francesco Baldini, ex difensore di Napoli, Lucchese, Genoa e Perugia, guiderà la squadra rosazzurra anche per la stagione 2021/2022. A quanto si legge su tuttoC.com c’è stato un incontro proficuo con la dirigenza e il direttore dell’area sportiva, Maurizio Pellegrino. Per la firma invece occorre attendere mercoledì, ma solo per una semplice questione burocratica.