Operatori Sanitari e Veterani dello Sport in campo per LILT

MASSA- Si gioca sabato 31 luglio presso lo stadio “Giampiero Vitali” di Massa la “Partita della ripartenza” che vedrà scendere in campo gli attivissimi Veterani dello Sport, farciti di Vecchie Glorie, opposti agli Operatori Sanitari. L’evento, nato dall’idea di Romina Borracci e patrocinato dal Comune di Massa, sarà una serata di allegria e divertimento per sostenere l’attività di prevenzione delle malattie tumorali della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Massa Carrara. Un’iniziativa che, come lo suggerisce il titolo, vuol essere un auspicio di scaccia crisi, all’insegna della serenità e della salute, e che per questo è stata accolta positivamente da molte delle vecchie glorie del nostro calcio. In molti hanno aderito ma il numero, già importante, è destinato ad aumentare: tra i presenti Daniele Bellotto, Gianluca Berti, Dante Bertoneri, Andrea Coda, Damiano Farina, Daniele Ficagna, Stefano Mariani, Roberto Mussi, Mauro Nardini, Gianluca Sordo.