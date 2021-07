San Marco, un nuovo mister per le giovanili

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore della prima squadr di Eccellenza in casa San Marco si continua a lavorare anche per completare l’organigramma dellle formaizoni giovanili. Il primo tassello riguarda i Giovanissimi B 2008 che quest’anno saranno guidati dal mister ligure Gabriele Lucchinelli.

Questo il comunicato del club rossoblu sul proprio sito ufficiale.

“Un grande innesto per l’organigramma tecnico del club in prospettiva nuova stagione sportiva 2021/22. Gabriele Lucchinelli sarà infatti il nuovo tecnico dell’annata 2008 che parteciperà al campionato ad undici Giovanissimi B. Si tratta di un allenatore dal ricco curriculum in particolar modo su panchine Allievi e Giovanissimi del comprensorio ligure a cominciare dal Fo Ce Vara per passare a Colli di Luni, Sarzanese, Valdivara, Aullese e Tarros. Con quest’ultima squadra ha vinto il campionato regionale Giovanissimi 2015-16. A Gabriele un saluto di benvenuto con l’obiettivo di toglierci reciproche soddisfazioni.”