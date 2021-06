Empoli Primavera campione d’Italia

Una vera e propria impresa per l’Empoli Primavera dei tre ragazzi apuani Giacomo Siniega, Jacopo Fazzini, e Leonardo Manfredi: nella finalissima playoff i toscani hanno battuto per 5-3 i detentori dell’Atalanta, laureandosi campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia. Dopo questo grande traguardo l’obiettivo della squadra di Buscè è la Supercoppa italiana, in un derby tutto toscano contro la Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia.

Il tabellino:

Atalanta: Dajcar; Scalvini, Berto (46′ Olivieri), Cerasoli (46′ Cittadini); Ghislandi (14′ Grassi, 79′ Mediero), Gyabuaa, Sidibe, Cortinovis; Renault; Italeng, Ghisleni (67′ De Nipoti)

Empoli: Hvalic; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Fazzini (92′ Sidibe), Asllani, Belardinelli; Baldanzi (92′ Bozhanaj); Lipari (65′ Martini), Ekong (76′ Degli Innocenti)

Arbitro: Gianpiero Mele di Nola

Reti: 28′ Asllani, 36′ Sidibe, 41′ Baldanzi, 45 e 54′ Ekong, 53′ Italeng, 90′ Cortinovis, 91′ Baldanzi