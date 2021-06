Manfredi regala all’Empoli la finale Primavera 

Un Empoli che a inizio girone di ritorno del campionato Primavera era quartultima in classifica e che dopo una straordinaria cavalcata si è piazzata sesta per poi battere agli spareggi Juve e Inter: finalissima conquistata con merito contro l’Atalanta che si giocherà mercoledi alle 18.30, in diretta su Sportitalia.

Tra i protagonisti del clamoroso successo di ieri pomeriggio contro i favoriti neroazzurri tre volti noti del calcio giovanile apuano: il difensore 2001 carrarino Giacomo Siniega, il centrocampista 2003 massese Jacopo Fazzini e l’attaccante 2002 massese Leonardo Manfredi. Ed è stato proprio di quest’ultimo il gol decisivo, nientemeno che al 121′ minuto, quando con il pareggio sarebbe passata l’Inter: A tempo ormai scaduto, quando i giochi sembrano fatti, Bozhanaj si libera sulla sinistra, mette in mezzo, e Manfredi, attaccante toscano arrivato in estate dall’Atalanta, che quest’anno aveva giocato pochissimo e senza mai segnare, è pronto, quasi sulla linea, a spingere in rete (fonte gazzetta.it).

Il tabellino:

Inter: Stankovic, Zanotti, Sottini, Hoti, Youte, Casadei, Satriano, Oristanio, Vezzoni, Squizzato, Wieser. A disp.: Rovida, Magri, Sangalli, Persyn, Bonfanti, Moretti L., Lindkvist, Fonseca, Dimarco, Mirarchi, Moretti A., Boscolo. All. Madonna

Empoli: Hvalic, Rizza, Asllani, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Baldanzi, Ekong, Siniega, Donati, Fazzini. A disp.: Biagini, Degli Innocenti, Bozhanaj, Toccafondi, Keramitsis, Indragoli, Morelli, Sidibe, Martini, Manfredi, Lombardi, Rossi. All. Buscè

Marcatori: 14′ Lipari (E), 35′ Zanotti (I), 38′ Vezzoni (I), 121′ Manfredi (E)

Ammoniti: 74′ Bozhanaj (E), 86′ Sottini (I), 101′ Asllani (E), 110′ Stankovic (I)

Espulsi: 103′ Sottini (I), 120′ Sangalli (I)

Arbitro: Sig. Rutella di Enna