Si gioca sabato 26 maggio l’ottavo di finale dei Campionati Europei contro l’Austria, partita che risveglia i ricordi del Mondiale casalingo del ’90: una Nazionale fortissima che si arrese in finale all’Argentina di Diego Maradona, nella quale erano presenti il ct Roberto Mancini e il suo collaboratore Gianluca Vialli, allora compagni di squadra alla Sampdoria. E’ proprio dell’ex bomber blucerchiato la foto pubblicata su Instagram di qualche giorno fa nella quale è presente con lo stesso Mancio, il team manager azzurro Gabriele Oriali e l’assistente allenatore massese Alberico Evani. Divertente poi la condivisione e relativa didascalia su facebook da parte di “La Ragione di stato” che neanche a dirlo ha provocato una cascata di esilaranti commenti:

Eccoli!

Il Mancio e il suo staff.

In viaggio verso Roma.

alla conquista del girone:

Lele Oriale so young!

Luca Vialli so british!

Chicco Evani so hot!