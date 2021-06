In attesa di sapere il preciso la data dell’inizio dei lavori di rifacimento al manto in sintetico del “Raffi” prevista davvero a breve , in casa Romagnano è già tempo di riprogrammare la rosa in vista della stagione 2020/21. Il club amaranto intanto ha deciso di puntare sulla cosiddetta “vecchia guardia” come elemento indispensabile su cui poi creare l’assetto tecnico coi fururi nuovi innesti. Il diesse Gabriele Panizzi assieme alla dirigenza ha lavorato senza sosta ed il Romagnano puo’ quindi continuare a contare sul capitano Andrea dell’Amico , Matteo Costa, Gabriele Del Sarto , Leonardo Giulianelli e “highlander” Tatiano Nardini.

Romagnano che la scorsa stagione aveva conquistato con merito la promozione in Prima dopo un brillante torneo di econda ma che poi ha dovuto fermarsi come tutte le altre squadre dalla Promozione in giu’ a causa dell’emergenza sanitaria ed il sussegante blocco dei campionati. La dirigenza inoltre sta valutando possibili new entry per cominciare ad allestire una rosa competitiva in vista del nuovo campionato di Prima Categoria 2021/22