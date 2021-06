Ivan Varone , domani sposo in Duomo

Il Duomo di Carrara sembra improvvisamente essere diventato il palcoscenico ideale per le nozze dei calciatori. In attesa del matrimonio di Federico Bernardeschi in programma a fine luglio, domani , l’ex azzurro Ivan “Puma” Varone, attualmente in forza alla Reggiana e con una stagione, quelal appena conclusa, in serie B con gli emiliani convolerà a nozze in Duomo a Carrara alle ore 16 con la compagna Natascia a conferma del grande legame del centrocampista con la città del marmo. La cena nuziale si svolgerà poi alla Corte di Camisano. Calcisticamente parlando Varone , dopo la sfortunata annata con la Reggiana, purtroppo retrocessa dopo un solo campionato in serie C, è in attesa di una chiamata da alcune squadre di serie B che sarebbero molto interessate a lui come tra l’altro il Pisa ed il Lecce.