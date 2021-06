Eccellenza, il Cascina conquista la serie D

Il Cascina stacca il pass per la serie D. Dopo aver eliminato la Massese in semifinale i nerazzurri pisani superano nella finalissima di Santa Croce i cugini del Perignano per 3-2 ai tempi supplementari

PERIGNANO 2-3 CASCINA (dts)

PERIGNANO: Martinelli, Lucarelli, Pennini (1′ st. Tamarro), Gamba, Genovali, Aliotta, Filippi (1′ st. Campisi), Fiaschi (48′ st. Fabbrini), Andolfi, Remedi L. (32′ st. Marcon), Sciapi. A disp.: Puccioni, Tamarro, Nardi, Canali, Pardera, Fabbrini, Marcon, Campisi, Remedi A. All.: Ticciati

CASCINA: Brunelli, Borgia, Puleo (34′ st. Luci), Balleri (34′ st. Folegnani), Fatticcioni, Cela, Scaramelli (22′ st. Frati), Olivotto, Chiaramonti, Pini (22′ st. Gargini), Rigirozzo (22′ st. Materazzi). A disp.: Gambini, Giari, Franceschi, Luci, Materazzi, Gargini, Cosi, Folegnani, Frati. All.: Polzella

ARBITRO: Giordano Michele di Palermo (assist.: Nesi Daniele di Firenze e Ginanneschi Giacomo di Grosseto

RETI: 30′ pt. Chiaramonti rig. (C), 15′ st. e 29′ st. Sciapi (FP), 50′ st. Olivotto (C), 5′ s.t.suppl. Lucarelli autorete (C)

NOTE: Al 10′ pt. Sciapi (FP) fallisce un calcio di rigore. Ammoniti Genovali (FP), Fatticcioni (C), Balleri (C), Sciapi (FP), Pardera (FP), Folegnani (C). Al 49′ st. espulso per doppia ammonizione Sciapi

(tab: almanaccocalciotoscano)