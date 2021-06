eSerieC al via con Carrarese-Pro Patria

Grande attesa nel mondo eSports per il primo torneo ufficiale di Fifa21 organizzato dalla Lega Pro, evento al quale la Carrarese eSports parteciperà con il proprio capitano Mirko Morabito (foto). Si gioca sabato 12 e domenica 13 giugno e sarà possibile seguire le dirette su canale www.twitch.tv/eseriec con la telecronaca dei due caster Simone Sfolcini e Danilo Pinto. Due gironi con 11 squadre partecipanti che si daranno battaglia per raggiungere le fasi finali, Carrarese eSports nel Gruppo A, assieme a Palermo, Paganese, Aurora Pro Patria, Novara e Cavese eSports. Morabito sabato alle ore 15.00 debutterà contro il player della Pro Patria, per poi giocare ogni mezzora e fino alle 17.00 contro Novara, Palermo, Paganese e chiudere con la Cavese. Nell’altro girone da 5 squadre si affronteranno Feralpi Salò, Avellino, Viterbese, Monopoli e Albinoleffe.