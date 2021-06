L’Accademia Individuale della Tecnica cerca istruttori per ampliare lo staff

Continua senza sosta l’attività dell’Accademia Individuale della Tecnica, una vera e propria “Scuola di perfezionamento” del giovane calciatore che ha il suo quartier generale presso il centro sportivo Raffi di Romagnano ed altre due basi a La Spezia alla Pianta 310 ed al Santa Lucia di Pontedera. Lezioni individuali private a giovani calciatori dai 5 anni in su nonchè a giocatori delle varie prime squadre. Nonostante la stretta dovuta all’emergenza sanitaria, proprio per il carattere di insegnamento individuale l’Accademia non ha subìto limitazioni all’attività ed anzi rilancia alla grande. Lo staff ha infatti comunicato di essere alla ricerca di nuove figure da inserire nel già valido staff di istruttori oltre ad un fisioterapista .

“Il nostro obiettivo, – dichiarano dalla dirigenza giallonera Lorenzo Benassi e Gabriele Ricci – è quello di rendere la figura dell’allenatore di calcio giovanile un vero e proprio impiego e non solo un semplice dopolavoro.”

Sono infatti stati già assunti con contratto di tre anni due istruttori ovvero Andrea Dell’Amico e Matteo Michelucci oltre a numerosi collaboratori tra i quali Ivano Rotoli ex calciatore professionista e preparatore dei portieri su Spezia, Matteo Bedini,nuovo istruttore dalle innate abilità tecniche, Gabriele Michelotti, giocatore di Futsal

Marco Granai, laureato in scienze motorie, Jacopo Galli ex calciatore professionista di Crotone e Spezia, attualmente ancora in attività, Simone Cattani( giocatore seria A2 di Futsal al Città di Massa), Daniele Ceragioli (ex calciatore del mondo dilettantistico della nostra provincia), e dulcis in fondo Stefano Volpi( ex Preparatore dei portieri di Massese e Ponsacco)”

.Per info, colloqui e periodi di prova contattare la segreteria della società al numero 348.5237256.