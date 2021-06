AIAC Massa Carrara, il nuovo presidente è Enrico Mori

Lunedì 31 maggio si è riunito per la prima volta nel giardino di “La Cà Nejuliveto” a Montignoso, dopo la triste scomparsa dell’amato presidente provinciale Roberto Taponecco, il consiglio direttivo AIAC Massa Carrara. Oltre ai tutti i membri del consiglio, per l’importanza dell’incontro era presente il presidente regionale Luciano Casini e il segretario regionale Francesco Fantoni. Dopo un commovente minuto di silenzio in ricordo di Taponecco, lo stesso Casini ha preso la parola con parole importanti sulla persona di Roberto e su quanto ha fatto in questi 13 anni di AIAC Massa Carrara, portandolo, con l’aiuto del fedelissimo segretario Enrico Mori e di tutti i soci, ad un buon peso nel panorama regionale e nazionale: “Stasera siamo qui per esortarvi a continuare il percorso intrapreso con Taponecco che ha raggiunto risultati importanti. AIAC è fondamentale che sia presente sul territorio, uno strumento di aiuto e tutela per tutti gli allenatori. La Toscana è la seconda regione in Italia per numero di associati, dobbiamo continuare su questo passo. In questi anni abbiamo raggiunto grandi traguardi: tra i tanti abbiamo voluto fortemente l’obbligatorietà di allenatore abilitato in tutte le categorie dei settori giovanili, cosa che non c’era mai stata. Nello stesso tempo, quando ottenuta, abbiamo tutelato le società e gli allenatori senza abilitazione, e nelle ultime settimane, tramite un lungo corso on line, siamo riusciti a dare la qualifica a centinaia di nuovi allenatori. Il calcio dilettantistico va rimesso in piedi e aiutato a tutti i livelli, e AIAC è sul campo, in prima linea, per raggiungere questo obiettivo”.

Dopo una prima e doverosa parte motivazionale, il presidente Casini è passato all’ordine del giorno, il cui principale punto è stato la nomina del nuovo presidente, rifacendosi agli articoli 40 e 46 dello statuto nazionale AIAC, nei quali si evidenzia che in caso di improvvisa mancanza del presidente si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza del mandato con il vicepresidente, sempre che il consiglio direttivo sia d’accordo. Tutte alzate le mani a favore di Enrico Mori che di fatto è il nuovo presidente provinciale AIAC per il quadriennio 2021/24.

Emozionanti le parole di Mori nei confronti di Taponecco, al quale era molto legato: “Erano anni che Roberto spingeva che alla fine del suo mandato diventassi io presidente, ma ero deciso nell’uscire di scena con lui. Ultimamente quando stava male ho continuato a chiedermelo e negli ultimi giorni me lo ha mandato a dire anche dai familiari. Questo per farvi capire quando per lui fosse importante il nostro progetto. Così ho accettato di essere il suo successore.” Di conseguenza, e per volere dello stesso Mori, i vicepresidenti saranno gli ex delegati Valentina Buttini, che ricopre anche la carica di delegata regionale per il calcio femminile e Paolo Agnesini. Nei prossimi giorni verrà poi deciso chi sarà il nuovo segretario, figura molto importante, che affiancherà Mori e i vicepresidenti nelle future attività. In fine il presidente Mori ha dichiarato che il Premio Nazionale Allenatori che da anni ha grande successo sarà per volere di tutti a nome di “Roberto Taponecco”.

Di seguito il nuovo organigramma provinciale AIAC:

Presidente: Enrico Mori

Vicepresidente: Valentina Buttini, Paolo Agnesini

Consiglieri: Michael Mori, Luca Bertolucci, Paolo Bertelloni, Yuri Angeli, Gianluca Matelli, Saverio Beghè

Cooptati: Pieri Luigi Fiasella, Giuseppe Rigolli, William Mazzanti, Enrico Bugliani, Gabriele Liberatori

Delegato Calcio a 5: Aliboni Giacomo

Delegato Preparatore Atletico: Paolo Conserva

Delegato Calcio Femminile: Francesca Angelini