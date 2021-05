Kabaschi gol, il Renate vola ai quarti

Il Renate vola ai quarti di finale dei playoff di Serie C per la prima volta nella sua storia, grazie ad un gran gol Elvis Kabashi. Nella gara contro il Matelica, finita 1-1 ma che ha visto passare il turno alle “Pantere” in quanto teste di serie, il centrocampista massese ex Juventus ha trovato il vantaggio con un missile da fuori area al 35′. Nella giornata di oggi il sorteggio tramite il quale i brianzoli conosceranno il loro avversario nei quarti, una tra Catanzaro, Alessandria, Sudtirol e Padova.