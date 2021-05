San Marco, “Fiorentina Camp” alla Covetta

Dall’accordo tecnico tra San Marco e Fiorentina nasce una bella iniziativa : il Fiorentina Camp che andrà in scena al Paolo Deste dal 28 giugno al 2 luglio.

Al Fiorentina Camp possono partecipare tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni di età che amano il calcio e desiderano vivere una settimana da protagonisti con allenatori selezionati, accompagnatori esperti e tanti nuovi compagni di avventura. I Camp ufficiali di ACF Fiorentina prevedono la presenza di allenatori del settore giovanile viola, di personale specializzato e di un direttore tecnico per ogni località.

Gli stage di calcio vogliono essere prima di tutto un momento di convivenza, di aggregazione, quindi una vacanza piacevole e divertente: obiettivi da raggiungere attraverso un lavoro tecnico serio ed intenso, con una attenzione educativa nei confronti dei ragazzi anche durante tutta la giornata.

Gli allenamenti seguono una traccia ben definita, nella quale le proposte tecnico-tattiche aumentano di difficoltà in modo da permettere ai ragazzi di misurarsi serenamente, con i compagni e con le loro stesse capacità. Le sedute di allenamento sono previste tutte le mattine e pomeriggi della settimana indicata con un obiettivo specifico che viene perseguito attraverso modi e metodi che l’esperienza degli allenatori di turno ritengono più adeguati. La fisionomia delle sedute di allenamento segue una progressione per obiettivi che, partendo dalla cura del palleggio, porta l’attenzione sulla conduzione di palla, il dribbling, la finta, il tiro in porta, ed infine la situazione di gioco. Non solo calcio poi, ma anche giochi ed animazione. Ognuna delle sedute tende a presentare ed integrare fra loro i suddetti obiettivi, attraverso la proposta di quante più varianti possibili.Lo stage si concludera’, come consuetudine, con la partitella finale, alla quale i genitori sono invitati ad assistere, e con la consegna di un diploma di partecipazione a tutti gli iscritti. Per info e prenotazioni 331.2515374 o segreteria della Covetta.