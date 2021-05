Serie B, playoff: Baldini stende il Monza con una tripletta

Una giornata indimenticabile per l’attaccante massese classe 1996 Enrico Baldini, passato dal Fano al Cittadella il gennaio scorso. Mossa di mercato più che azzeccata per la società padovana dato che grazie alla sua straordinaria tripletta è veramente ad un passo della finale per il sogno Serie A.

Nella gara giocata questo pomeriggio tra le proprie mura la squadra di Venturato è passata in vantaggio al 13′: cross dalla trequarti di Vita, l’inserimento sul secondo palo di Baldini e gran gol al volo. La doppietta è arrivata 9 minuti più tardi: lancio del portiere Kastrati, aggancio sul lato sinistro dell’area, dribbling sul diretto avversario e conclusione potente che fredda Di Gregorio. A concludere la serata speciale la tripletta a 5 dal termine con un tap-in dopo una conclusione di Donnarumma.

Adesso si fa veramente dura per il Monza che per accedere alla finale dovrà vincere il ritorno, fissato per giovedì 20 maggio, con almeno tre reti di scarto.

Il Tabellino:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare (29′ Perticone), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori (75′ D’Urso), Branca (63′ Gargiulo); Proia (63′ Pavan); Tsadjout (75′ Ogunseye), Baldini. All. Venturato

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta (14′ Scaglia), Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Armellino (63′ Colpani), Carlos Augusto (83′ D’Alessandro); Diaw (63′ Gytkjaer), Mota Carvalho (83′ Balotelli). All. Brocchi

RETI: 13′, 22′, 85′ Baldini

Ammoniti: Frattesi (M), Branca (C), Adorni (C), Iori (C), Diaw (M), Proia (C)