Accademia Individuale della Tecnica, siamo a tre sedi

Si allarga la grande famiglia dell’Accaedemia Individuale della Tecnica. La scuola di perfezionamento di tecnica calcistica giallonera nata a Massa alcuni anni fa e poi ampliatasi con una seconda sede a La Spezia ha infatti tagliato, alcuni giorni fa . il nastro della terza struttura esattamente in quel di Pontedera. Grande successo di gente che di fatto ha lasciato molto soddisfatti i dirigenti. “L’inaugurazione è andata molto bene, direi benissimo, – racconta Gabriele Ricci, uno dei soci fondatori del sodalizio – se si considera che sono stati piu’ di 50 i bambini, ragazzi e ragazze intervenuti all’evento , davvero una buona risposta da parte sia dela città di Pontedera che delle zone limitrofe. Siamo stati accolti nel migliore dei modi anche da parte dei gestori del centro sportivo Santa Lucia che ci hanno presentato il campo in erba artificiale in condizioni perfette, curato nei minimi particolari, ottimo per svolgere al meglio la nostra attività. Dopo l’allenamento dimostrativo sdi siamo fermati a scambiare opinioni con i genitoro dei bambini apparsi sopddisfatti ed incuriositi in considerazione del fatto che nella stessa zona di Pontedera sino ad oggi non esistevano realtà simili alla nostra o perlomeno non a livello di insegnamento individuale. Il nostro lavoro è svolto unicamente al singolo atleta, condizione importantissima per la crescita a livello tecnica da parte dell’allievo giocatore. “

Accademia Individuale della Tecnica che invita tutti presso le tre strutture in attività ovvero il Raffi di Romagnano a Massa, il centro sportivo la Pianta a La Spezia ed il centro sportivo Santa Lucia a Pontedera. Per info generali 3485237256 (segreteria).