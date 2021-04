Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray

Non è andato bene alla squadra virtuale azzurra il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B VPG. Morabito e compagni nella prima gara hanno perso 1-0, tenendo testa alla quarta classificata che però nel ritorno ha allungato chiudendo sul 3-1. Una stagione “italiana” comunque da incorniciare per Carrarese eSports che si è classificata alle finali in entrambe le competizioni disputate (VPG e VPL), confermando una costante crescita in questi tre anni dalla nascita del progetto.

I sedici componenti della rosa FIFA Pro Club 2021 non hanno tempo di leccarsi le ferite, visto che sono già ripartiti con una nuova stimolante avventura in VPG Europa. Un’enorme piattaforma che non ha confini nazionali e vede in totale ben 27 campionati che con quattordici livelli, Carrarese partirà direttamente dalla Quarta Serie più importante, arrivano alla Premier, dove partecipano squadre top come Lillestrom, Osasuna, QPR, Malaga, Hellas Verona e Galatasaray.

Ed proprio contro la rinomata squadra turca che gli azzurri martedì prossimo giocheranno la partita più importante di livello internazionale dalla loro nascita. Le due società, appartenenti a Serie differenti, avranno modo di incontrarsi in occasione della Coppa Europea VPG. Anche se le probabilità di passare il turno sono pressoché nulle, giocare contro il Galatasaray sarà comunque un importante avvenimento che affiancherà, anche se solo nel modo virtuale, il nome della Carrarrese a quello di una blasonata società di livello internazionale.

Sarà possibile seguire la diretta del match (martedì 27 aprile ore 21.30) sul canale Twitch Carrarese eSports.