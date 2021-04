Soddisfazione Carrarese eSports, playoff anche in VPG

In questi tre anni di esistenza nel mondo Fifa Proclub Carrarese eSports ha avuto dei costanti miglioramenti, raggiungendo tranquille salvezze nella stagione 2018/2019, per poi conquistare la finale di Coppa Italia VPL in quella 2019/2020, fino al traguardo play off in VPL il mese scorso (uscita con due pareggi contro Figaro eSports). Negli ultimi giorni è arrivata un’altra soddisfazione per gli azzurri virtuali gestiti da ASD Sportivamente e sponsorizzati SiLu’s Planet Computers & Videogames: con la vittoria del 7 aprile contro PRC Hooligans (2-1) è matematico l’accesso agli spareggi per la Serie B nel campionato più prestigioso VPG, dove se la giocheranno con PuMaS, Manguste United e Wild Bulls.

Un obiettivo che i ragazzi di capitan Mirko Morabito (nella foto), arrivato con mercoledì alla partita numero 200 in maglia azzurra, perseguono da tempi non sospetti e che finalmente hanno raggiunto. L’ultima partita di campionato di questa sera sarà dunque importante per avere un piazzamento migliore nei playoff, ma non per parteciparvi. Dopodiché verranno comunicate le date delle semifinali e finalissima, la cui vincente staccherà il ticket per il campionato cadetto. E’ passata invece direttamente in Serie B la principale antagonista degli azzurri, il Palermo eSports, arrivata terza alla spalle di D1RF Hawks ed Emme Thunder.

Per chi volesse seguire la diretta degli incontri ricordiamo che è possibile tramite il canale Twitch Carrarese eSports.