La San Marco attende la ripartenza

Anche la San Marco, come la Massese, ha detto si alla possibilità di ripartenza nel campionato di Eccellenza 2020/21. I rossoblu fino a questo lungo momento di attesa hanno continuato a svolgere delle sedute di allenamento individuali e volontarie sotto gli occhi di mister Stefano Turi e del suo staff tecnico. Ovviamente per tornare alla forma migliore per la metà di aprile, data in cui sarebbe stata fissata la ripresa o meglio la ripartenza del torneo, per capitan Antonio Brizzi (foto) e compagni occorrerà tornare sul rettangolo del Paolo Deste della Covetta e ricominciare i veri e propri allenamenti di squadra.

Sono attualmente diciannove le formazioni in Toscana che sono intenzionate a riprendere l’attività agonistica ed il comitato regionale LND sembrerebbe a questo punto indirizzato a comporre due gironi , uno da dieci ed uno da nove senza retrocessioni in Promozione ma con in palio due passaggi in serie D, uno per girone. Il girone a questo punto non dovrebbe essere molto dierso da quello di inizio campionato che era composto da dodici formazioni.

Purtroppo per il club avenzino sembra davvero una “maledizione” il fatto che la San Marco Avenza a causa dell’emergenza sanitaria non possa continuare la sua avventura in Coppa Italia di Eccellenza. Lo scorso anno il cammino del Leone, dopo aver vinto al Coppa Toscana, veniva fermato a marzo dopo il passaggio del turno degli ottavi nazionali. Quest’anno la San marco, a settembre aveva passato il primo turno regionale nel triangolare con Pontremolese e Massese ma anche questa volta prima lo stop di novembre e poi la decisione da parte della Figc di annullare anche per quest’anno la competizione.