Ufficiale, annullati tutti i campionati regionali e provinciali

Solo l’Eccellenza tornerà in campo . Per il resto , le competizioni regionali sia dilettanti (dalla Promozione a scendere ) che giovanili (dalla Juniores a scendere) e di conseguenza anche tutti i tornei provinciali compresa la Terza Categoria nonchè le giovanili salutano questa tribolata annata e danno appuntamento alla prossima stagione sportiva 2021/22.

Questo è stato deciso dalla LND quest’oggi durante il Consiglio di Lega.

“Il Consiglio Direttivo – è scritto nell’ultima parte del Comunicato Stampa della LND – ha anche stabilito di comunicare alla FIGC che non vi sono le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, risultando di competenza federale ogni decisione relativa all’attività giovanile”.