La sezione Aia di Carrara si apre al pubblico, il 25 febbraio il primo open day

CARRARA – Un modo nuovo di proporsi all’esterno: per la prima volta nella sua storia la sezione arbitri Aia “Giorgio Lazzarotti” di Carrara organizza il suo open day in forma virtuale giovedì 25 febbraio, con inizio alle 18.30.

Sarà la giusta occasione per conoscere tutte le attività della sezione guidata dal presidente Francesco Cecchini e saperne di più sul corso arbitri ormai alle porte. All’Open day prenderanno parte ragazzi e ragazze già iscritti al corso (e pronti al via delle lezioni), ma l’invito è ovviamente aperto a chiunque voglia avere informazioni sul corso stesso o sulle attività della sezione.

Per partecipare all’open day virtuale basta inviare un messaggio al numero 345 8386316 (Francesco) per ricevere il link di accesso. La sezione Aia di Carrara è contattabile, per qualsiasi informazione, anche alla mail carrara@aia-figc.it, sulle pagine Facebook e Instagram