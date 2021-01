Enrico Baldini vicino al Cittadella

MASSA – Parte alla grande il 2021 per il calciatore massese Enrico Baldini il quale probabilmente (fonte TMW) nelle prossime ore passerà dal Fano, squadra terzultima in classifica nel campionato di Serie C Girone C, al Cittadella, terza in Serie B.

L’esterno d’attacco classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell’Inter in questa stagione ha ben fatto, collezionando 15 presenze e distinguendosi sia nel ruolo di esterno che di seconda punta, tanto da rientrare nei piani della squadra veneta di mister Venturato. Per Baldini si tratta di un ritorno nel campionato cadetto, dove ha già militato nel triennio 2016-19 tra Pro Vercelli e Ascoli Calcio.