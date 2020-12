AIAC, mercoledì 30 dicembre importante videoconferenza in vista elezioni del 4 gennaio

MASSA CARRARA- Giorni importanti per l’Associazione Italiana Allenatori quelli a cavallo tra il 2020 e il 2021. Nella giornata del 30 dicembre alle ore 19.00 l’AIAC ha infatti indetto l’Assemblea in videoconferenza degli associati appartenenti al Gruppo Massa-Carrara. Un importante evento tramite il quale gli allenatori apuani, sicuramente presenti in gran numero, oltre a rivedersi confrontarsi finalmente fuori dal terreno di gioco, ascolteranno e interverranno direttamente sul seguente ordine del giorno:

Introduzione del Presidente Provinciale uscente;

Lettura delle candidature pervenute alla carica di Presidente Provinciale;

Lettura delle candidature pervenute alla carica di consigliere del direttivo provinciale;

Lettura delle candidature pervenute alla carica di delegato provinciale all’assemblea regionale;

Eventuale presentazione della propria candidatura, già formalizzata entro le ore 23 del 21 dicembre 2020;

Eventuali interventi degli associati;

Relazione sulle modalità di esercizio del voto in funzione dell’elezione – associativa e federale – del 4 gennaio 2021;

Chiusura dei lavori.

L’AIAC Massa Carrara sottolinea che la partecipazione alla videoconferenza è consentita a tutti gli associati dilettanti residenti nel territorio del gruppo e agli eventuali allenatori professionisti già candidati per la carica di Presidente Provinciale.

E’ importante sapere che per la partecipazione gli allenatori interessati dovranno previamente iscriversi sul portale https://elezioni.assoallenatori.it Sul medesimo portale sarà possibile, infine, prendere visione delle modalità di connessione per la partecipazione da remoto all’Assemblea.

VOTAZIONI DEL 4 GENNAIO:

Come suddetto, le votazioni degli organi provinciali AIAC si svolgeranno, in presenza, il giorno lunedì 4 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, presso il centro sportivo “Duilio Boni” di Fossone. Hanno diritto all’elettorato attivo tutte le allenatrici e tutti gli allenatori dilettanti residenti nel territorio del gruppo che risultano iscritti all’AIAC nell’anno 2020, almeno quindici giorni prima della data dell’elezione (ovvero entro il 20 dicembre 2020). Il certificato elettorale potrà essere scaricato dal giorno giovedì 31 dicembre al link elezioni.assoallenatori.it., con l’autocertificazione per recarsi al seggio di Fossone (vista l’importanza dell’evento sia la FIGC che il Governo hanno dato autorizzazione di evento in presenza).