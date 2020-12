Buffon, bestemmia e polemiche

Con gli stadi vuoti ed i tanti microfoni a bordo campo puo’ capitare a qualche giocatore di essere “pizzicato” in frasi piu’ o meno censurabili.

Così è successo a Parma per la frase blasfema pronunciata venerdi scorso da Gigi Buffon ( foto di Image Sport) durante la vittoria bianconera al Tardini, rivolgendosi al giovane compagno Manolo Portanova: “Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o”. Voce, per l’appunto, non sfuggita alle telecamere piazzate al Tardini.

NESSUNA SQUALIFICA – Il video che ha catturato la bestemmia ha iniziato a circolare sul web, scatenando molte polemiche sull’avvenuto, alimentate poi dai provvedimenti emanati nel pomeriggio dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che settimana scorsa aveva squalificato il centrocampista della Roma Cristante per un’espressione blasfema. Cosa non successa a Buffon: il motivo risiede nel fatto che il Giudice , non essendoci filmati che ne identifichino il labiale, non ha ricevuto dalla Procura federale alcun tipo di materiale per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, e per questo non ha applicato nessuna sanzione in merito. Nel frattempo, i tifosi si sono riversati su Twitter condannando l’accaduto.