Nicola Mosti torna alla Juve

Il trequartista massese classe 1998 Nicola Mosti tornerà a vestire la maglia della Juventus giocando con l’Under 23 (in prestito con diritto di riscatto). Il mancino ventiduenne la passata stagione era al Monza con cui ha vinto da protagonista il campionato di Serie C, mentre due stagioni fa ha giocato con l’Imolese.

Il forte calciatore apuano (foto AC Monza) che si è diviso le giovanili tra Empoli e la stessa Juve, fino in “Primavera”, rigiocherà dunque nello stesso campionato della Carrarese con cui si incontrerà allo “Stadio dei Marmi” la penultima giornata il 10-01-2021 e al “Giuseppe Moncataglia” di Alessandria il 18 aprile.