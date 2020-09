La pagina dello Spezia, le Aquile volano a Udine

Dopo l’esordio storico nella massima serie del calcio italiano, sconfitta “interna” in quel di Cesana contro il collaudato Sassuolo, le Aquile si apprestano a disputare la seconda di campionato al “Dacia Arena” di Udine contro i bianconeri di mister Luca Gotti (in programma alle ore 18 e visibile in diretta tv su Sky 251 e 253).

Nonostante la delicata trasferta in terra friulana il club del nuovo direttore dell’area tecnica Mauro Meluso è costantemente impegnato nella costruzione della squadra. Già quindici pedine nuove nello scacchiere del mister Vincenzo Italiano (Zoet, Deiola, Verde, Piccoli, Farias, Agoumè, Agudelo, Pobega, Chabot, Marchizza, Sala, Rafael, Dell’Orco,Isnajli, Mattiello e Estevez) alle quali si potrebbe aggiungere l’attaccante Santander del Bologna.

Tre partite in otto giorni per il “nuovo” Spezia (Sassuolo, oggi Udinese e domenica il Milan) dopo le quali si potrà già trarre un piccolo bilancio sulla partenza nel campionato più difficile. Da segnalare il probabile esordio in Serie A del lunigianese Giuligo Maggiore (foto), grande protagonista della trionfale cavalcata dello scorso campionato.