Troppi contagiati, Al-Hilal squalificata dalla Champions asiatica. Bacci: “Che amarezza”

Dopo l’insolita decisione di non rimandare la partita nonostante 15 positivi in rosa (qui l’articolo), la Federazione asiatica ne ha presa un’altra veramente clamorosa: l’Al-Hilal del massese Cristiano Bacci, vice di mister Razvan Lucescu, ha troppi positivi al Covid, 31 in totale, e sono troppo pochi quelli “sani”, solo 11, per disputare la gara contro l’Al Ahli di Dubai (prevista per il 23 settembre).

Così a norma dello stesso regolamento, che prevede un minimo di 13 giocatori, la federazione ha escluso la squadra dalla competizione rendendo nulli tutti i risultati precedenti. Al-Hilal ricordiamo già vincitrice della scorsa edizione e che anche in questa stava andando alla grande: qualificazione alla fase a eliminazione diretta conquistata con un turno d’anticipo, arrivando prima nel Girone B con 11 punti.

Di seguito le parole a riguardo di Bacci, contattato dalla nostra redazione: “Eravamo convinti di vincere di nuovo perché siamo la squadra più forte anche quest’anno e questo ci da ancora più amarezza. Devo dire che in queste partite abbiamo fatto un’altra cosa fenomenale: la prima partita abbiamo vinto senza 5 titolari, la seconda ce ne mancava 10, la terza eravamo in 7 con il resto della Primavera e nonostante questo ci siamo qualificati lo stesso. Ieri per la quarta partita siamo arrivati in 11, compresi 2 portieri, e avremmo giocato ugualmente ma purtroppo non ce lo hanno permesso. Per questo agli occhi di tutti abbiamo fatto un capolavoro ma è servito a poco”.