Spezia in Serie A

La Spezia- Dalla limitrofa provincia spezzina è arrivata la notizia tanto sperata dal sodalizio del patron Gabriele Volpi, lo Spezia Calcio 1906 sale per la prima volta nel massimo campionato italiano. Dopo l’importante piazzamento come terza classificata alla fine del torneo cadetto, ha risolto le due finali contro il Frosinone meritandosi la promozione. Nella gara di ieri sera subisce la rimonta dei “ciociari” ma regge fino al 96’ e festeggia la promozione per il grande obiettivo raggiunto.

Una città impazzita di gioia ed entusiasmo nonostante lo stadio vuoto, in virtù del protocollo impartito dalla lega riferito al Codiv-19, i tifosi collocati all’esterno dello stadio “Alberto Picco” come era successo nella gara di semifinale contro il Chievo hanno fatto sentire il loro ininterrotto calore. Merita ricordare i centrocampisti Giulio Maggiore (foto) da Filattiera, cresciuto nelle giovanili aquilotte, e Paolo Bartolomei per i trascorsi nella Massese nei campionati dal 2009 al 2013.

Il gran salto di categoria senza dubbio porterà tanto benefico a tutta la città e provincie limitrofe.