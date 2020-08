Luca Ceccarelli si trasferisce alla Pergolettese

CREMA- Il difensore classe 1983 Luca Ceccarelli si è trasferito alla Pergolettese in Serie C. Ceccarelli, massese d’oc, apre così un altro capitolo della sua lunga e prestigiosa carriera cominciata ormai quasi 20 anni fa tra le file della Fiorentina.

Con la maglia viola il difensore ha collezionato 12 presenze nella massima serie italiana nel lontano 2001-2002, anno della retrocessione dei toscani seguita dal fallimento della società di Cecchi Gori. Dopo aver affrontato un rientrante Ronaldo, Ceccarelli comincia la sua carriera tra Serie C e Serie B nonostante l’acquisto in comproprietà da parte di Inter e Milan che, però, non lo faranno mai esordire.

Di sicuro la parentesi più significativa della sua carriera rimane quella con la maglia dell’Hellas Verona con cui, da capitano, ha conquistato la promozione in Serie B nel 2010-2011. Dopo aver sfiorato anche la Serie A con i veneti, per Ceccarelli è tempo di spostarsi di nuovo tra Spezia, Siena, Catania ed Entella in B e, per ultime, Pistoiese e Arezzo in Serie C.

Adesso, dopo la particolare estate segnata dalla pandemia, continua il lungo viaggio di Luca che si sposta un po’ più lontano da casa direzione Crema. Con la Pergolettese Ceccarelli inizierà un altro campionato di Serie C, un’altra grande sfida da proganista.