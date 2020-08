Juventus, Andreazzoli vice di Pirlo?

Aurelio Andreazzoli sarebbe ad un passo dalla Juventus. L’ex tecnico del Genoa, infatti, a meno di clamorosi dietro-front, dovrebbe vestire i panni del vice di Andrea Pirlo per la prossima stagione. L’allenatore massese, ancora sotto contratto col Genoa, non può rilasciare alcuna dichiarazione in merito ma anche solo il fatto che non abbia smentito questa possibilità, è un elemento che farebbe pensare che la trattativa sia in fase ormai avanzata.

Ieri – secondo quanto riportato da Il Tirreno – Andreazzoli e Pirlo sarebbero stati avvistati insieme ad un tavolo appartato di un bagno di Forte dei Marmi. Come detto, il tecnico non ha né confermato né smentito ma sembra che la fumata bianca fra lui e la Juventus sia solo questione di tempo.