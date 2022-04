MARINA DI CARRARA – Jacopo Gasparotti, Luca Scopsi ed Andrea Bontempi. Sono loro i portacolori del Club Nautico Marina di Carrara che parteciperanno alla Prima Selezione Nazionale Classe Optimist in programma a Marina di Ragusa dal 21 al 25 aprile prossimi e valevole come selezione al Campionato Mondiale ed Europeo. Per accedere, i tre velisti gialloblu hanno partecipato alla trasferta di Civitavecchia nel fine settimana 25-27 marzo scorsi poi nullificata per un numero di regate insufficiente a causa del poco vento. Al nulla di fatto sullo spot laziale, è seguita la necessità di individuare un Circolo Velico della II Zona che potesse garantire il recupero delle regate perse. Il Club Nautico Marina di Carrara si è candidato ed è stato scelto dalla Direzione Sportiva di Zona della Federazione Italiana Vela.

Pronto ad accogliere la trentina di Timonieri provenienti da Toscana, Umbria e Provincia di la Spezia, il Club Nautico ha predisposto mezzi e personale a terra e in mare per la prima giornata in programma, scorso 9 aprile. Purtroppo il forte vento di libeccio ed un’onda particolarmente formata hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento e le regate sono state rinviate all’indomani.

Domenica scorsa, come da previsioni, le condizioni meteo-marine sullo spot carrarese sono state perfette e dopo i capricci di Eolo e Nettuno, è arrivata la giornata ideale per i giovani velisti che hanno potuto regatare su tre prove e qualificarsi alla Nazionale valevole per le selezioni al Campionato del Mondo ed Europeo. La strada, per i Timonieri Optimist del Club Nautico Marina di Carrara è ancora lunga e sempre più alto è il livello tecnico ed agonistico dei concorrenti con cui si confronteranno all’appuntamento siciliano accompagnati dal’Allenatore Matteo Zanza. Al termine dell’evento sportivo carrarese, sono stati premiati dal Presidente del Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli, i primi cinque Timonieri classificati e le tre Timoniere della sezione femminile.