MASSA – Si è svolto nella giornata del 10 aprile, nella Piscina Comunale di Poggibonsi gestita dalla società Virtus Buonconvento, attuale gestore della Piscina Comunale di Massa, il Campionato Regionale Toscana di Nuoto Pinnato.

Gli atleti Pelliccia Lara, Tosini Leandro, Maracci Natasha, Cortesini Lorenzo, Colombo Luca, Orsini Ambra, tesserati appunto per la Virtus Buonconvento, hanno preso parte alla manifestazione conquistando sei medaglie d’oro e una d’argento, strappando anche i pass che consentiranno loro di partecipare ai Campionati Italiani di Categoria ed ai Campionati Italiani Assoluti.

Foto 3 di 3





Il prossimo importante appuntamento saranno però i Criterium Nazionali che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro il 7-8 maggio. Questa manifestazione sarà molto importante per le convocazioni nella Nazionale Italiana per i prossimi Campionati Europei in programma a Poznan (Polonia).

Dalla Virtus Buonconvento arriva quindi un “in bocca al lupo a tutti questi atleti che si allenano ogni giorno nella Piscina Comunale di Massa sotto la guida del tecnico Carobbio Laura”.