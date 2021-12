Live Match: Viterbese 0-0 Carrarese. Ripresa spezzettata per i numerosi falli

26′ s.t: Energe lancia in profondità Doumbia, l’ex Reggina entra in area ma viene sbilanciato al momento della conclusione che risulta così debole.

25′ s.t: doppio cambio nella Viterbese: escono Volpe e Volpicelli ed entrano Capanni e Foglia.

16′ s.t: ammonito Rota per fallo su Murillo.

15′ s.t: conclusione dalla distanza di Volpicelli ma Vettorel si distende sulla sua sinistra e blocca.

13′ s.t: ammonito Doumbia per gomito largo su D’Ambrosio.

11’s.t: ammonito Tunjov per aver fermato la ripartenza di Iuliano.

Ore 15:31: inizia la ripresa. Doppio cambio nella Carrarese: fuori Mazzarani e D’Auria, dentro Bramante ed Energe.

Ore 15:46: finisce il primo tempo.

39′ p.t: dopo un corner spazzato via dai padroni di casa, Luci prova la battuta dalla distanza ma la conclusione è centrale e Bisogno blocca in due tempi.

31′ p.t: punizione dalla sinistra calciata da Tunjov, svetta in area tra tutti Kalaj ma il suo colpo di testa è fuori misura.

25′ p.t: Volpicelli calcia ma centra la barriera.

24′ p.t: ammonito Kalaj per una entrata in ritardo su Volpicelli. Punizione dal limite per i padroni di casa.

13′ p.t: ammonito Iuliano per una dura entrata su Luci.

5′ p.t: occasione Carrarese: cross tagliato dalla sinistra di Tunjov ma Doumbia in spaccata a pochi passi dalla porta manda clamorosamente a lato.

3′ p.t: punizione dal limite dell’area calciata da Tunjov ma la sfera si infrange sulla barriera.

Ore 14:31: inizia il match.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Marenco, Urso; Adopo, Megalaitis, Iuliano; Volpicelli, Volpe, Murilo. A disp: Daga, Chicarella, Fracassini, Capanni, D’Uffizi, Ricchi, Natale, Foglia, Zanon, Tassi, Van der Velden, Alberico. All. Francesco Punzi.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Kalaj, Imperiale; Figoli, Luci, Tunjov; Mazzarani; D’Auria, Doumbia. A disp: Barone, Capponi, Santochirico, Girgi, Marino, Grassini, Khailoti, Bertipagani, Pasciuti, Energe, Galligani, Bramante. All: Antonio Di Natale.

VITERBO – Allo Stadio Enrico Rocchi fra una mezz’ora circa scenderanno in campo Viterbese e Carrarese. Il match è valevole per l’ultima partita (19° giornata) del girone di andata del campionato di serie C girone B. I padroni di casa vorranno conquistare i 3 punti per provare ad abbandonare l’ultimo posto ed accorciare sulla zona play-out mentre gli ospiti per rimanere agganciati al treno play-off che dista solo un punto.