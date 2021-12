Di Natale: «Punto meritato e prezioso che muove la classifica»

LUCCA – Al termine di Lucchese-Carrarese, conclusasi sul punteggio di 0-0, è soddisfatto Totò Di Natale della prestazione dei sui ragazzi, che hanno lottato su ogni pallone nonostante l’inferiorità numerica, ma al tempo stesso il pensiero è subito proiettato alla trasferta di domenica prossima a Viterbo.

Queste le sue dichiarazioni. “I ragazzi hanno disputato la partita che potevamo e dovevamo, considerata la difficoltà di partenza dell’inferiorità numerica. La squadra è stata brava a non farsi attrarre dal giro palla della Lucchese, ognuno ha tenuto botta e la posizione. Occasioni per la Lucchese non si sono registrate e questo è comunque in linea con ultimo periodo in cui siamo davvero cresciuti in fase di non possesso. Prendiamoci questo punto meritato e prezioso per muovere ulteriormente la classifica. Adesso cominciamo a preparare la trasferta a Viterbo, sarà difficile e occorrerà essere fisicamente ma soprattutto mentalmente pronti per poter chiudere positivamente il girone di andata”.