Pallavolo femminile: Under 16, Robur Massa campione

È termina oggi, domenica 12 dicembre, con la vittoria del campionato Under 16 la splendida cavalcatata delle ragazze della Robur Massa, allenate da mister Mirko Monchi.

Nella gara odierna, vincendo per 3-1 sul campo della Carrarese Volley, seconda in classifica, le bravissime ragazze massesi hanno matematicamente vinto il loro campionato con una giornata di anticipo e ora le aspettano le fasi finali regionali.