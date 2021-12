Di Natale: «Abbiamo le qualità per impensierire il Cesena». Viali: «Vogliamo il massimo»

CARRARA – Questa sera alle 17.30 allo stadio dei Marmi andrà in scena il match fra Carrarese e Cesena, valevole per la diciottesima giornata di campionato serie C girone B. Le due squadre navigano in zone di classifica differenti: i padroni di casa sono al tredicesimo posto a quota venti punti mentre gli ospiti sono terzi a quota trentacinque punti ed a solo quattro lunghezze dal duo di testa Modena e Reggiana. Gli uomini di Di Natale nella scorsa giornata hanno visto prima sospendere e poi rinviare la loro partita dopo i primi quarantacinque minuti (0-0) a causa della impraticabilità del manto erboso dello stadio Porta Elisa di Lucca. La squadra di Viali è reduce invece dalla vittoria casalinga (3-1) contro il Montevarchi.

Le dichiarazioni dei due allenatori in vista dell’incontro:

QUI CARRARESE – Mister Antonio Di Natale: “Nell’ultimo periodo la squadra si è comportata più che positivamente raggiungendo una sua fisionomia sia in fase difensiva che offensiva. A Lucca non si è realmente giocato ma siamo stati fisici e compatti anche in inferiorità, segnali di solidità che dobbiamo proseguire a fornire nelle prossime gare. Cesena è uno scoglio importante anche se non conosco partite già chiuse prima di iniziare. I nostri avversari paiono viaggiare con il pilota automatico a livello di risultati e non solo. Lo schieramento base scelto da mister Wiliam Viali è un 4-3-2-1 molto dinamico e concreto al servizio di un bomber come Bortolussi che in area non perdona. Particolare attenzione dovremo prestare alle posizioni tra le linee con accentramenti ed allargamenti di uomini che rendono il Cesena ancora più imprevedibile. La nostra forza deve essere quella di tenere in equilibrio la sfida, direi quasi in bilico così da poter sfruttare magari anche un singolo episodio, una palla vagante da far girare la partita a nostro favore. Le qualità per creare grattacapi ci sono, occorre avere approccio giusto e continuare a sviluppare gioco durante la gara senza lasciare pallino del gioco in mano ai bianconeri. Dall’infermeria attendo buone notizie con i rientranti Doumbia ed Imperiale con una settimana in più di allenamento e Giannetti che pare essere sulla via del più completo recupero”.

QUI CESENA – L’allenatore William Viali: “Proveremo a portare a casa il massimo, come abbiamo fatto nelle ultime trasferte. Parliamo di una squadra con grandi qualità nell’uno contro uno: sono rapidi e pericolosi negli spazi. Dovremo stare attenti a non concedere troppe ripartenze, cosa che potrebbe valorizzare le loro qualità. Sintetico? Ci stiamo lavorando anche noi, quindi non credo che ci saranno problemi di adattamento: non penso che condizionerà il risultato”. Il tecnico bianconero si è espresso anche sulla Carrarese e sul tecnico azzurro: ”Di Natale purtroppo l’ho dovuto marcare da giocatore, uno che per tanti anni ha segnato così tanto non poteva che essere un cliente difficilissimo da affrontare. Preferivo altri avversari, diciamo così. Da allenatore invece è la prima volta che ci incrociamo invece. Non sappiamo che atteggiamento avrà la Carrarese, ma noi siamo preparati sia ad affrontare squadre che si chiudono, sia avversari che ci vengono a prendere alti. Ribadisco che la cosa davvero importante sarà quella di non lasciare spazio ai loro giocatori offensivi, che sono molto rapidi e bravi nel dribbling”.

Le probabili formazioni:

CARRARESE (4-3-1-2): Mazzini; Semprini, Kalaj, Marino, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Mazzarani; D’Auria, Galligani. All: Antonio Di Natale.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Mulè, Favale; Missiroli, Steffè, Ilari; Tonin, Pierini; Bortolussi. All: William Viali.