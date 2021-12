Tutto pronto per la Consegne in Casa Padel Cup

MASSA – Mancano pochi giorni al via del nuovo torneo di padel in centro città a Massa che accompagnerà gli appassionati durante tutto il periodo natalizio e il primo mese del 2022. Il 20 dicembre infatti ci sarà il taglio del nastro della Consegne in Casa Padel Cup. Il nuovo torneo targato ASD Sportivamente sarà giocato interamente tra le mura del Padel Massa, in via Marina Vecchia 118, e le finalissime saranno disputate tra il gennaio e il febbraio prossimi. Molti i partecipanti che riempiranno i tabelloni sia maschili che femminili, divisi in gironi all’italiana e in categorie per livello di gioco, Gold e Silver.

Già deciso il montepremi che accontenterà i finalisti ma anche tutti gli iscritti, grazie anche alla collaborazione con lo sponsor Forty All, negozio per articoli di Tennis e Padel in Via Covetta 19 a Carrara. Ad ogni partecipante infatti Consegne in Casa donerà un buono spesa di 10 euro da spendere su www.consegneincasa.com, mentre Forty All una maglietta ideata a posta per il torneo. Alle vincitrici e ai vincitori infine sostanziosi premi in buoni spese sempre offerti da Consegne in Casa e Forty All.

Gli organizzatori comunicano che ci sono ancora alcuni posti nei tabellini sia maschile che femminile. Per info e iscrizioni Luca 329 2214762.