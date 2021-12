CARRARA – In occasione dell’inizio del secondo corso arbitri stagionale, la sezione Aia di Carrara apre le porte per un open day rivolto a chiunque voglia saperne di più su come si diventa arbitri, su come funziona l’attività e abbia curiosità di conoscerla più approfonditamente. L’appuntamento per oggi, giovedì 9 dicembre, dalle 18 nella sede di viale Galilei a Marina di Carrara. Per informazioni è possibile contattare il numero 3458386316.