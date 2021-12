Tennistavolo, al via la seconda fase della Coppa Europa: il girone di Apuania Carrara

CARRARA – L’Usd Apuania Carrara Tennistavolo venerdì, sabato e domenica sarà impegnata a Vila Nova de Gaia, O’ Porto Portogallo, nel gruppo B, per la seconda fase della “Coppa Europa” di tennistavolo. Superata la prima fase che si è disputata a Salisburgo, dove l’Apuania Carrara è arrivata prima di un girone a cinque, nella seconda fase il team carrarese dovrà affrontare tre avversarie di altissimo livello, i cechi di Praga, i danesi del Roskilde e gli austriaci del Linz. La formula prevede che le prime due accedano ai quarti di finale con partite di andate ritorno.

Quindi dopo la bella vittoria contro il Messina, l’Apuania Carrara si concentra su questa nuova sfida internazionale. «Siamo consci che saranno tre giorni molto difficili ed intensi, queste manifestazioni non prevedono cali di tensione, andremo per giocare al meglio le nostre possibilità, saranno partite durissime e siamo contenti di aver ricevuto da parte del primo cittadino di Carrara un “in bocca al lupo” per la fase che andremo a disputare», ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.