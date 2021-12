Ore 18:50: l’arbitro rinvia a data da destinarsi l’incontro.

Ore 18:18: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

11′ p.t: tiro dal limite di Galligani, Coletta blocca senza problemi.

7′ p.t: cambio obbligato nella Carrarese: esce Mazzarani ed entra Mazzini.

5′ p.t: espulso Vettorel per fallo da ultimo uomo fuori dall’area di rigore.

Ore 17:32: inizia il match.

Le formazioni ufficiali:

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Eklu, Minala; Belloni; Semprini, Nanni. A disp: Cucchietti, Visconti, Bensaja, Gibilterra, Picchi, Babbi, Yokubiv, Dumbravanu, Lovisa, Brandi, Baldan, Fedato. All: Guido Pagliuca.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Khailoti, Battistella, Pasciuti, Figoli; Mazzarani; Galligani, D’Auria. A disp: Mazzini, Capponi, Santochirico, Imperiale, Kalaj, Grassini, Luci, Bertipagani, Tunjov, Energe, Bramante, Doumbia. All: Antonio Di Natale.

FUORI PROVINCIA – Allo stadio Porta Elisa fra circa trenta minuti scenderanno in campo Lucchese e Carrarese. Il derby è valevole per la diciassettesima giornata di campionato di serie C girone B. Le due compagini sono alla ricerca della loro dimensione definitiva. I rossoneri, ottavi in classifica, sognano i piani alti sebbene l’obiettivo resti sempre la salvezza. Gli azzurri, tredicesimi in classifica, dopo un mese di Novembre molto complicato, sono reduci da due ottime prestazioni e sono alla ricerca di continuità di risultati anche in trasferta per poter allontanarsi definitivamente dalla zona play out e pensare ad un campionato più tranquillo.