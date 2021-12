Addio a Carluccio Devali, il cordoglio della società ciclistica Villafranca

VILLAFRANCA – Un altro pezzo di storia della Società Ciclistica Villafranca ci ha lasciati. Carluccio Devali è scomparso nella giornata di martedì 30 novembre. Sin dalla fine degli anni ’80 è stato tra i soci più attivi dello storico sodalizio ciclistico dell’alta Lunigiana, società nata nel 1987 ed affiliata Federazione Ciclistica Italiana dal 1988, meglio conosciuta a tutti come Bazzà Villafranca. Carluccio da subito ha iniziato a seguire il settore giovanile della squadra come direttore sportivo, programmando gli allenamenti, accompagnando i ragazzi delle varie categorie alle gare, le tante persone che lo ricordano, lo immaginano ancora alla guida dell’ammiraglia a spronare i propri atleti. Carluccio ha saputo accendere la passione in tanti ragazzi giovani,ed è proprio grazie a lui se tante persone ancora oggi vanno in bicicletta a livello amatoriale.

Ora ha raggiunto Bertoli Ferruccio, Mazzini Gianfranco, Cavalli Germano, Bazzà Giuseppe. Tutte persone che hanno fatto grande la Società Ciclistica Villafranca e che hanno saputo tramandare competenze tecniche e passione alle generazioni successive, tanto che oggi la Bazzà vanta un consiglio direttivo giovane, il maggior numero di tesserati in Provincia ed un settore giovanile che, dopo alcuni anni di pausa, è ripartito portando i colori giallo neri in giro per la Toscana, proprio come faceva Carluccio ai suoi tempi.