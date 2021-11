CARRARA – Due ballerini carraresi ospiti a Varsavia, in Polonia, in diretta sui canali nazionali di TVP. Si tratta di Alex Bordigoni ed Elena Giarratana, insegnanti della scuola AB Show Dance Lab di Avenza. Il primo, direttore artistico della scuola di danza, finalista al campionato europeo e mondiale di danze latine (categoria show), ha danzato martedì 16 nel celebre programma “Psn” diretto dalla giornalista internazionale, critica di moda e arte Ewa Bardadin. Alex ha avuto uno spazio in diretta nazionale di ben 10 minuti durante i quali, oltre ad aver eseguito una sua coreografia di danza su musiche italiane, ha parlato della sua città, Carrara, i suoi progetti, la nuova sede dell’Accademia Avenza e le sue performance alle cave di marmo. Video e foto di Carrara scorrevano negli schermi durante il programma, lasciando a bocca aperta tutti gli spettatori incantati dalla bellezza e la maestosità delle cave. Un grande successo per il danzatore carrarese, al quale sono stati proposti altri appuntamenti televisivi. “Un’emozione ed un’esperienza unica poter parlare della mia città nel mondo – ha detto Bordigoni -, ma soprattutto danzare per la TV nazionale polacca”.

Nella serata di giovedì 18 novembre la coppia di ballerini è stata ospite dell’Ambasciata italiana presso l’istituto italiano di cultura di Varsavia dove, durante una serata con ospiti internazionali, hanno eseguito quattro coreografie di danza sulle musiche de “le quattro stagioni” di Max Richter. “Un onore ed un prestigio immenso per noi rappresentare il nostro paese nel mondo – ha continuato il giovane -, dopo due anni di stop la voglia di tornare in scena è tanta. Sono molti i progetti che vorremmo realizzare in collaborazione con queste istituzioni internazionali , molte idee che legano arte e danza. Uno di questi è, dopo il successo della performance ispirata a Michelangelo andata in scena a Carrara nel 2019 e replicata a Varsavia, creare uno spettacolo legato a Igor Mitoraj scultore polacco che per moltissimi anni ha vissuto nella città di Pietrasanta”.

Dopo lo spettacolo i danzatori hanno presenziato alla cena di gala assieme all’ambasciatore italiano a Varsavia, alla direttrice dell’istituto italiano di cultura, Stefania Giacomini di Rai e molti illustri ospiti. “Torneremo in Italia con tanta voglia di metterci in gioco e creare grandi progetti. Sarà un piacere per me mettere in scena nella nostra sede di Avenza in via Farini performance di danza e artistiche aperte a tutti, invito coloro che sono interessati a visitare la nostra Accademia e i nostri corsi”.