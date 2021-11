Di Natale: «E’ un punto positivo. Interrotto il trend negativo e lasciato la porta inviolata»

FUORI PROVINCIA – Al termine della gara Vis Pesaro – Carrarese conclusasi sul punteggio di 0-0, ecco le dichiarazioni di mister Antonio Di Natale.

Antonio Di Natale: “Una partita piuttosto bloccata nei primi minuti in cui è prevalsa una fase di studio tra le due squadre. A dire il vero, ci siamo fatti preferire nel possesso palla avendo il pallino del gioco per larghi tratti. A livello tattico ho spostato Tunjov dal ruolo di mezz’ala a quello di trequartista per cercare soluzioni balistiche dal limite dell’area e presenza fisica. Il match è stato in sostanziale equilibrio, non siamo stati particolarmente pericolosi ma, allo stesso tempo, la Vis Pesaro ha faticato a ripartire non riuscendo ad esprimersi al meglio perché li abbiamo schermati bene e non concesso spazio. Il nostro buon primo tempo poteva essere coronato anche da un vantaggio che sarebbe potuto essere meritato se avessimo concretizzato sul finale un’azione che c’eravamo costruiti abilmente. Nella ripresa abbiamo ricominciato da dove avevamo finito nel primo tempo, abbiamo tenuto il possesso ed abbiamo creato chance prima con Semprini poi con Giannetti. Il punto è positivo, diversifica gli ultimi risultati negativi in trasferta ed in più abbiamo lasciato inviolata la porta. Una prestazione del genere deve essere la base per le prossime partite lontano da Carrara, con questa attenzione e personalità il pareggio di oggi può essere una vittoria nella prossima trasferta”.